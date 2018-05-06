В Мурманске дадут залп из артиллерийских орудий

07 Мая 2018 года, 10:31

МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу издал приказ к празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Министр поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Победы, пожелав им крепкого здоровья, счастья, добра и мира, успехов в труде и службе на благо Отечества.

Шойгу поручил 9 мая 2018 года в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в городах-героях Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.