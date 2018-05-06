Рост тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам ограничат 10%

07 Мая 2018 года, 11:38

МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – На заседании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Мурманской области рассмотрен вопрос о необходимости пересмотра тарифов для пассажиров на межмуниципальных маршрутах.

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области предложил пересмотреть тарифы для пассажиров на межмуниципальных маршрутах. Дело в том, что на сегодняшний день есть существенная разница между реальными расходами перевозчиков (экономически обоснованный тариф) и тарифами, установленными для пассажиров (от 40% до 60%). По мнению комитета, нужно довести тариф до экономически обоснованного уровня.

Члены межотраслевого совета поддержали инициативу комитета по тарифному регулированию, но рекомендовали установить тарифы для пассажиров на межмуниципальных маршрутах с ростом не более 10%.