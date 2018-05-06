Владимир Путин вступил в должность Президента России

МОСКВА/ 7 мая/ БИ-ПОРТ — В Москве состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Избранный глава государства принёс присягу народу России. Председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность Президента Российской Федерации.
Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий глава государства Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов.
Фото: пресс-служба Кремля