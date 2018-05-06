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07 Мая 2018 года, 13:35

Денежные выплаты ко Дню Победы в Мурманской области получат ветераны и «дети войны»


МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – Министерство социального развития Мурманской области сообщает, что единовременную денежную выплату в связи с празднованием Дня Победы в размере 2000 рублей получат: ветераны Великой Отечественной войны; инвалиды Великой Отечественной войны; родители и вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

«Детям войны» (это граждане, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года) выплатят по 1000 рублей.

На эти цели в областном бюджете предусмотрено 47,3 млн рублей, из них 7,5 миллиона предназначено ветеранам, 39,2 миллиона – гражданам, относящимся к «детям войны».

Сейчас центры социальной поддержки населения продолжают осуществлять работу по перечислению денежных средств. Получателям, состоящим на учете в этих учреждениях, выплата будет производиться в беззаявительном порядке на банковские счета или через почтовые отделения.

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