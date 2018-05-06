Правительство ушло в отставку

07 Мая 2018 года, 13:40

РОССИЯ/ 7 мая/ БИ-ПОРТ - Правительство России ушло в отставку. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев. Правительство, в соответствии с Конституцией РФ слагает с себя полномочия после вступления в должность нового президента.

«Дмитрий Анатольевич Медведев подписал распоряжение о сложении правительством России полномочий перед вновь избранным президентом России», — говорится в сообщении.

Избранный президент России Владимир Путин сегодня принял присягу и официально возглавил страну на ближайшие шесть лет..