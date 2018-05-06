Гашение специальным почтовым штемпелем «С Днём Победы!» проходит в Мурманске

07 Мая 2018 года, 14:15

МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – Все желающие могут поставить оттиск памятным коллекционным штемпелем «С Днём Победы!» на почтовых конвертах, карточках и открытках. Гашение будет проводиться до 12 мая в центральном отделении почтовой связи Мурманска во время работы отделения.

Штемпель создан в честь празднования Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Оттиски специальных почтовых штемпелей являются украшением коллекции филателистов и памятным подаркам всем получателям почтовой корреспонденции.