Владимир Путин сказал, кого хочет видеть на должности премьер-министра России

РОССИЯ/ 7 мая/ БИ-ПОРТ — Президент России Владимир Путин внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной Думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин сегодня официально вступил в должность президента России на шестилетний срок полномочий. Сразу после этого правительство страны в соответствии с Конституцией ушло в отставку, но продолжил работать до назначения нового.
Фото: пресс-служба Кремля