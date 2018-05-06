Пограничная собака из Никеля лучше всех ищет лекарства и наркотики

07 Мая 2018 года, 15:04

МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – Соревнования по многоборью кинологов среди подразделений Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, состоялись в минувшие выходные в Алакуртти.

Кинологи и их четвероногие помощники участвовали в состязаниях по трём дисциплинам: розыскной профиль, поиск и обнаружение взрывчатых веществ, поиск и обнаружение наркотических средств. Они успешно справились с постановленными задачами.

По итогам соревнований первое место заняла Служба в селе Алакуртти, второе – Служба в посёлке Никель, третье – Служба в Костомукше.

В дисциплине «Поиск и обнаружение наркотических средств» лучшим был признан кинолог из Никеля со служебной собакой Найд Харт. Кстати, этот пёс уже проявил себя в 2018 году: Найд Харт нашёл лекарственные средства, запрещенные к перемещению через государственную границу РФ.

Победители соревнований получили призы и подарки.