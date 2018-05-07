В Ковдорском районе объединят два учреждения социального обслуживания населения

07 Мая 2018 года, 16:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – В ходе реорганизации произойдет объединение Ковдорского комплексного центра социального обслуживания населения и Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Предполагается, что это позволит более эффективно расходовать средства областного бюджета.

Об этом говорилось на совещании, которое провела первый заместитель министра социального развития региона Светлана Виденеева с руководителями и сотрудниками ковдорских учреждений социального обслуживания.

«С 1 октября текущего года будет единое учреждение – Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения, которое сохранит основные виды деятельности и будет предоставлять социальные услуги во всех формах социального обслуживания: стационарной, полустационарной и на дому. При реорганизации будет сохранена преемственность предоставления социальных услуг, качество и своевременность предоставления помощи людям самых разных возрастов и социального положения», – отметила Светлана Виденеева.

Информация предоставлена Министерством социального развития Мурманской области.