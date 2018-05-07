Определены места и сроки осуществления добычи сёмги в Мурманской области

07 Мая 2018 года, 17:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – В конце апреля состоялось заседание комиссии по регулированию добычи анаэробных видов рыб Мурманской области. В ходе собрания были определены места добычи, сроки начала и запрета осуществления вылова анадромных видов рыб при осуществлении организации любительского и спортивного рыболовства в 2018 году. Ниже представлены выдержки из материалов заседания, размещенные на сайте Мурманского Рыболовного Форума.

Места добычи (вылова) и места постановки орудий добычи (вылова) атлантического лосося (далее - семга) и горбуши:

- рыбопромысловые участки, предоставленные для осуществления организации любительского и спортивного рыболовства в Мурманской области.

Сроки начала и запрета осуществления добычи (вылова) семги и горбуши:

В отношении семги на РПУ ЛиСР в реках бассейна Баренцева моря:

- с 12 мая по 30 сентября, за исключением реки Кола с притоками, рек Шовна, Пак и Печа с притоком Конья;

- с 12 мая по 31 августа в реке Кола с притоками, реках Шовна, Пак и Печа с притоком Конья, при этом:

устанавливается запрет любительского и спортивного рыболовства с изъятием из среды обитания на РПУ ЛиСР № 318 (Кола 3) и № 319 (Кица).

Предложение к рассмотрению Комиссией по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб Мурманской области:

- устанавливается запрет любительского и спортивного рыболовства на РПУ ЛиСР № 380 реки Варзуга.

В отношении горбуши на РПУ ЛиСР в реках бассейна Баренцева моря:

- с 1 июня по 31 августа при этом:

устанавливается запрет любительского и спортивного рыболовства с изъятием из среды обитания на РПУ ЛиСР № 318 (Кола 3) и № 319 (Кица).

Период пропуска семги и горбуши на РПУ ЛиСР в реках бассейна Баренцева моря:

- с 12 мая по 30 сентября с 00:00 до 06:00 часов каждые понедельник, среду и пятницу, за исключением реки Кола с притоками, рек Шовна, Пак и Печа с притоком Конья;

- с 12 мая по 31 августа с 00:00 по 06:00 каждые понедельник, среду и пятницу в реке Кола с притоками, реках Шовна, Пак и Печа с притоком Конья;

- с 1 сентября в притоках рек ежесуточно, за исключением реки Белоусиха (приток реки Воронья), где период пропуска с 00:00 по 06:00 каждые понедельник, среду и пятницу.

Объемы добычи (вылова) атлантического лосося (семги) и горбуши:

- объемы добычи (вылова) горбуши определяются по заявительному принципу, не превышая рекомендованного объема добычи (вылова) горбуши на 2018 год.

- объемы добычи (вылова) семги (смотреть таблицу).