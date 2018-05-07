Поиграть и прибраться на улице приглашают неравнодушных мурманчан

07 Мая 2018 года, 17:05

МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – Чистые Игры — командные соревнования по сбору и сортировке мусора — впервые пройдут в Мурманске 19 мая на территории около Семёновского озера.

Чистые Игры проводятся в России на загрязненных территориях с 2011 года. За это время 14 тысяч человек из 62 городов собрали и отправили на переработку более 300 тонн вторсырья.

В нашем регионе организаторами стали Мурманская областная общественная экологическая организация «Природа и Молодежь» и центр дополнительного образования «Лапландия» при поддержке ООО «УК» ЦОО» и завод ТО «ТБО».

Принять участие в Чистых играх может каждый, кому уже исполнилось 14 лет. Играть могут и дети, не достигшие этого возраста, но с ними в команде обязательно должны быть взрослые (родители или педагоги), несущие ответственность за несовершеннолетних участников.

Команду (от трёх до восьми человек) нужно зарегистрировать на сайте до 16 мая 2018 года.