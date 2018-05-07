Муниципалитеты региона получат более 792,5 млн рублей на нужды детей, родителей и педагогов

07 Мая 2018 года, 16:29

МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – Министерство образования и науки Мурманской области предоставило субвенции и субсидии муниципалитетам региона в размере более 792,5 млн руб. Средства направлены на выплату заработной платы сотрудникам детских учреждений и органов опеки и попечительства, на обеспечение бесплатным питанием и молоком отдельных категорий обучающихся, на ежемесячную выплату опекунам, попечителям, приемным родителям, лицам осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних, а также на оплату коммунальных услуг и предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».