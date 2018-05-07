До середины мая отопление в Мурманске не отключат

07 Мая 2018 года, 16:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 мая/ БИ-ПОРТ — В областном правительстве обсудили прогноз на продолжительность отопительного сезона. Отключение теплоснабжения стало одной из тем сегодняшнего оперативного совещания.

Муниципалитеты вправе самостоятельно принимать решение о сроках завершения отопительного периода, но не ранее окончания пятидневного периода со среднесуточной температурой воздуха выше 8 градусов тепла. Синоптики полагают, что такая погода прогнозируется на территории Мурманской области не ранее 10-15 мая.

При раннем завершении отопительного периода руководителям администраций муниципалитетов необходимо своевременно внести изменения в графики испытаний тепловых сетей и оповестить об этом жителей. Первый вице-губернатор Алексей Тюкавин призвал глав муниципалитетов активно использовать автоматизированные тепловые пункты для регулирования уровня отопления, особенно в жаркие дни.