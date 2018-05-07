Более 180 тысяч рублей собрали для северянки, потерявшей в пожаре родителей и брата

07 Мая 2018 года, 16:52

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – Юлия Тарновская потеряла семью в страшном пожаре в Апатитах. 30 апреля погибли её мама, папа и младший брат. На момент случившегося 18-летняя студентка находилась в Санкт-Петербурге.

У девушки после этой трагедии из родных осталась только бабушка. Сейчас ей требуется финансовая поддержка.

По просьбе родных и близких друзей Юлии помощь собирается на счет группы в «Вконтакте». Все денежные средства переведут на счет Юлии в прямом эфире для достоверности. Сегодня, 7 мая, деньги принимаются последний день.

«За все эти дни общими силами мы смогли собрать 182 483 рубля. Сегодня (07.05) принимаем последние переводы и отправляем все денежные средства на счет Юлии. Выложим видео перевода + подробную детализацию счета за все прошедшие дни. Спасибо всем неравнодушным гражданам Апатитов и других городов области!», - написано в комментариях к посту в группе.

Ранее «Би-порт» сообщал о сборе денег для Юлии в апатитской группе. К 3 мая неравнодушными гражданами было собрано 80 тысяч рублей.