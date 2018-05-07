Специалисты узнают, чем питаются жители Мурманской области

07 Мая 2018 года, 18:33

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – С 17 мая по 15 июня в Мурманской области пройдёт выборочное статистическое наблюдение рациона питания населения. Под наблюдением будут 400 домохозяйств. Туда войдут жители Мурманска, Североморска, Колы, Заполярного, Полярного, Гаджиево, Оленегорска, Мончегорска, Апатитов, Кировска, Кандалакши, Полярных Зорь, Ковдора, а также Ревды, Зареченска и Ура-Губы.

Оценка рациона питания будет производиться методом опроса. Интервьюер будет спрашивать каждого члена опрашиваемой семьи о количестве потреблённых продуктов и блюд. Опросу подлежат респонденты возрастом старше 14 лет.

Еще у опрашиваемых соберут данные о составе семьи, оценке материального положения, регулярности питания вне дома, соблюдении принципов здорового питания. Также интервьюеры будут измерять вес и рост северян, задавать вопросы о физической активности, курении, употреблении алкоголя.

Первичные данные статистики не будут разглашены. Их используют для формирования официальной статистической информации.