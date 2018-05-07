Муниципалитеты должны усилить работу по предотвращению чрезвычайных ситуаций

07 Мая 2018 года, 17:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – Итоги первомайских праздничных и выходных дней с точки зрения возникновения чрезвычайных ситуаций подведены на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

К счастью, за период первомайских праздников на территории региона чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Ни лесных пожаров, ни происшествий на туристических маршрутах и водных объектах не зафиксировано. Об этом сообщил и. о. председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Андрей Игнатенко. На территории Кандалакшского района и Мурманск возникали возгорания из-за пала прошлогодней травы, но их удалось быстро потушить.

Алексей Тюкавин поручил главам администраций муниципалитетов взять на особый контроль вопрос безопасности граждан: обеспечить пожарную безопасность в лесах и недопущение палов сухой травы, усилить работу по запрету выхода граждан на лед, осуществлять постоянный контроль возникновения ледовых заторов на реке Варзуге.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Мурманской области, профилактические рейды сотрудников МЧС организованы в Кандалакшском и Терском районах. Представители экстренного ведомства провели беседы с горожанами, в том числе, с подростками и детьми. Они напомнили, что не нужно поджигать прошлогоднюю траву, разводить костры в сухом лесу или на торфянике, заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах.