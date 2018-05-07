В Мурманской области проживают более тысячи ветеранов

МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – Участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится всё меньше. В нашем регионе сейчас проживает более 1000 ветеранов ВОв. Как сообщает отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области, в 2018 году средний размер пенсий у инвалидов Великой Отечественной войны составляет более 41 тысячи рублей, у участников Великой Отечественной войны – свыше 46 тысяч рублей. Средний размер пенсии награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – более 35 тысяч рублей.
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