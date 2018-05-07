Полиция ищет пропавшую 29-летнюю мурманчанку

07 Мая 2018 года, 18:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – 3 мая мурманчанка Наталья Воробьева (Абдулова) вышла из дома. В настоящий момент её местоположение не известно.

Приметы: рост 167-168 см, короткие светлые волосы (слева выбриты), карие глаза, худощавое телосложение. Была одета в тёмно-синие джинсы, чёрные сапоги до колен, чёрную косуху и толстовку коричневого цвета. Также у девушки есть две татуировки: на спине и в районе правой ключицы в виде стрекозы. С собой Наталья взяла светло-бежевую сумку с документами.

Всем, кто видел Наталью Воробьеву или знает о её местоположении, просьба позвонить по телефону: 8(8152)40-61-10, 40-61-31, 02 или 102.