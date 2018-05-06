Норвежский циклон пересечёт Кольский полуостров

08 Мая 2018 года, 08:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ - 8 мая погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Норвежского побережья через Кольский полуостров. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха +7+12 градусов.

Продолжаются подъёмы уровней воды на реках, увеличение притока воды в водохранилища. Уровни воды 6 мая на реках повысились на 1-18 см. На реках юга и запада области наблюдается вскрытие: неполный ледостав, ледоход (рр. Ёна, Тумча, Умба). На реках востока области и на водоёмах сохраняется ледостав с промоинами, закраинами.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +2 градуса, ветер северо-западный 4-7 м/с.