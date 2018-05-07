Боевые корабли Северного флота будут открыты для посетителей

08 Мая 2018 года, 10:14

СЕВЕРОМОРСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – 9 мая боевые корабли Северного флота примут участие в торжественных мероприятиях в честь 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Утром на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения флота в честь праздника будут подняты Государственный и Военно-морской флаги. Корабли будут украшены флагами расцвечивания.

Как сообщает пресс-служба СФ, в Североморске гостей ждут большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и большой десантный корабль «Александр Отраковский». Они будут располагаться у штатных причалов.

В этот день можно будет подняться на борт боевых кораблей не только в главной базе Северного флота, но и в Мурманске, у причала морского вокзала. Для посетителей будут открыты малый ракетный корабль «Айсберг», базовый тральщик «Ельня» и противодиверсионный катер «Валерий Федянин» Кольской флотилии разнородных сил. В Кольском заливе встанут на бочки малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск», которые выполнят артиллерийский салют в память о павших героях Великой Отечественной войны.