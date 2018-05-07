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Главная » НОВОСТИ » Работодатели, не выплачивавшие зарплату, привлечены к уголовной ответственности
 
 
 
 
08 Мая 2018 года, 12:21

Работодатели, не выплачивавшие зарплату, привлечены к уголовной ответственности


МУРМАНСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту невыплаты свыше двух месяцев заработной платы работникам фирмы, занимающейся строительными и монтажными работами.

Её руководитель осенью 2017 года не платил зарплату 17 сотрудникам, а деньги направлял поставщикам и подрядчикам. В ходе следствия обвиняемый погасил задолженность перед работниками, выплатив свыше 730 тысяч рублей.

Полностью возмещена и задолженность перед сотрудниками МУП города Полярные Зори «ТС-Африканда», которым бывший руководитель не выплатил в 2015 году более 80 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и теперь уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом Би-порту сообщили в следственном управлении СК России по Мурманской области.

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