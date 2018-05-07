Сотрудники Колэнерго отдали дань памяти энергетикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

08 Мая 2018 года, 12:40

МУРМАШИ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ - По многолетней традиции сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») возложили венки и цветы к памятнику энергетикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он расположен около здания управления энергопредприятия в поселке Мурмаши.

«Многие труженики заполярной энергетической отрасли сложили головы на фронтах, погибли под бомбежками, выполняя свой воинский и трудовой долг. Светлая им память. Сколько бы лет не прошло, память об их подвиге, о Великой Победе останется в наших сердцах», - сказал директор Колэнерго Сергей Викулин.

6 мая энергетики с семьями почтили память героических защитников Заполярья на воинском мемориальном комплексе «Долина славы». Здесь традиционно проводится митинг, возложение венков и цветов к воинским памятникам, торжественный марш и парад воинских частей Северного флота. (Долина славы - долина на правом берегу реки Западная Лица. В июле 1941 года здесь шли ожесточенные кровопролитные бои. На этом рубеже было остановлено продвижение фашистских войск к Мурманску).

9 мая работники энергопредприятия примут участие в шествиях и митингах, посвященных празднованию 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в городах и поселках Мурманской области.