В Киркенесе прошли торжественные мероприятия в честь дня победы

08 Мая 2018 года, 13:25

КИРКЕНЕС/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – В приграничном Киркенесе состоялась торжественная церемония возложения цветов к подножию монумента Отважным советским солдатам, возведённому в память об освобождении Киркенеса.

Открыли церемонию дети - учащиеся Киркенесской школы. Они исполнили несколько норвежских песен, посвященных памяти прошедшей войны. Одна из песен называлась «Завтра» - она символизирует будущее, которое невозможно без прошлого: «завтра должно быть лучше, чем сегодня», говорится в тексте песни.

Примечательно, что мероприятие проходит на двух языках - норвежском и русском. Выступая перед собравшимися, мэр Киркенеса Рюне Рафаэльсон поздравил всех с Днём победы.

«Это замечательно, что сегодняшний митинг начали дети, потому что культура – это цивилизация. В октябре 1944 года Киркенес был освобождён в результате первой части Петсамо-Киркенесской операции. Более 50 тысяч норвежских и русских солдат погибло по обе стороны границы, чтобы освободить эту местность. Всё было разрушено.

Сегодня мы празднуем День Победы в мире. Красная армия внесла огромный вклад в освобождение Норвегии и победы над фашизмом. Очень радует, что много детей празднует 8 мая и чтит память поколений. Важно, чтобы они помнили, война не должна повториться», - отметил в своём выступлении Рюне Рафаэльсон.

От имени Российской стороны ветеранов и местных жителей поздравил Генеральный консул России в Киркенесе Сергей Шатуновский-Бюрно.

«Примите поздравления с днём гордости и славы - с Днём Победы. Гордость за родину живёт в каждом из нас. Надежда приходит к нам в те дни, когда мы идём к памятникам - надежда на то, что война никогда не повторится. За словом «победа» стоит подвиг миллионов советских солдат и союзников. Вечная память тем, кто отстоял Россию и Норвегию», - отметил Генконсул.

Праздник победы отмечается в Норвегии и некоторых других странах два дня. Как правило 8 мая посвящается ветеранам, а 9 мая празднуется вместе с Россией. Завтра празднование продолжится в Никеле - туда прибудут норвежские ветеранские делегации.