«Адмиралтейские верфи» построят арктическую платформу «Северный полюс»

08 Мая 2018 года, 13:44

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ - В Петербурге на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в 2019 году заложат ледостойкую платформу «Северный полюс», предназначенную для изучения Северного ледовитого океана. в настоящее время идет подготовка технического задания. Самодвижущаяся ледостойкая платформа будет обеспечена топливом на два года автономной работы. На ней смогут разместиться 48 учёных и 14 членов экипажа.

Оборудование платформы позволит проводить самые разные наблюдения - океанографические, геологические, геофизические и акустические. Платформа сможет преодолевать льды без помощи ледокола и принимать на борт тяжёлые вертолёты.