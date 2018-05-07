Волонтеры Мурманской области участвуют в подготовке праздничных мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге

08 Мая 2018 года, 14:00

МУРМАНСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Три представителя Мурманской области вошли в число волонтёров, участвующих в организации и проведении парадов Победы и шествий Бессмертного полка 9 мая в Москве и Санкт-Петербурге. Они стали победителями конкурса «Послы Победы», который состоялся в рамках кампании по отбору добровольцев для помощи в организации празднования Дня Победы.

«Я очень рада тому, что мне выпала такая честь, – сказала Татьяна Маркова, активист регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». – Сделаю всё, что в моих силах, чтобы представить наш регион достойно!».

Татьяна стала соорганизатором парада Победы и шествия Бессмертного полка в Москве.

Дмитрий Шелемов из Ковдора и мурманчанин Владислав Горячев и вошли в число соорганизаторов торжественных мероприятий в Санкт-Петербурге.