Специалисты Росреестра расскажут о банкротстве граждан

08 Мая 2018 года, 17:56

МУРМАНСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – 11 мая Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «Горячую линию» по вопросам несостоятельности (банкротства) граждан.

С 10.00 до 13.00 специалисты будут отвечать на вопросы о том, в чем заключается процедура банкротства физического лица, в каком случае можно претендовать на такой статус и куда необходимо обращаться гражданину, принявшему решение об объявлении себя банкротом.

Всем, кого интересует эта проблема, предлагается звонить по телефону (8152) 44-48-60.