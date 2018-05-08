В Североморске закрылся торговый центр

08 Мая 2018 года, 14:15

СЕВЕРОМОРСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ — Очередной торговый центр закрыли в Мурманской области. На этот раз «жертвой» стал «Авиатор» в Североморске. Документ немедленного исполнения о прекращении эксплуатации здания поступил к судебным приставам.

«Судебный пристав незамедлительно уведомил владельца здания и арендаторов торговых площадей о возбуждении исполнительного производства, а также вручил требование о прекращении, в течение суток, эксплуатации здания», - сообщили в УФССП по Мурманской области.

Администрация торгового центра и арендаторы приняли все необходимые меры к сохранности своего имущества, вывозу товаров и оборудования. В установленный срок судебным приставом были опечатаны центральные и вспомогательные выходы, эксплуатация здания прекращена.

Фото: Akutagawa Ruu