Пограничники спасли двух рыбаков на сломанной лодке

08 Мая 2018 года, 14:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ — Двум рыбакам на сломанной лодке потребовалась помощь. В Дежурную службу Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району поступила информация, о том, что в районе западной оконечности острова Кильдин Баренцева моря потеряло ход маломерное плавсредство. Лодку с двумя мужчинами начало относить в открытое море.

Для оказания помощи в указанный район был незамедлительно направлен пограничный сторожевой корабль, который уже спустя час обнаружил любителей морской рыбалки. Пограничники подняли рыбаков на борт. Медицинская помощь им не потребовалась. Маломерное плавсредство было взято на буксир и спустя несколько часов люди были доставлены в Бухту Кут Баренцева моря.