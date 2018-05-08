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В Долине Славы прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 73 годовщине Великой Победы
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Сергей Шамраев:

Что такое Форекс по-русски рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп»

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

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Марина Ковтун:

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Главная » НОВОСТИ » 60 лет назад был установлен памятник Анатолию Бредову в Мурманске
 
 
 
 
08 Мая 2018 года, 14:56

60 лет назад был установлен памятник Анатолию Бредову в Мурманске


МУРМАНСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Монумент был создан по инициативе горожан. Курсанты Высшего мореходного училища предложили собрать средства на возведение памятника нашему земляку Герою Советского Союза, командиру пулеметного отделения 155-ого стрелкового полка Анатолию Фёдоровичу Бредову в 1956 году.

Комсомольцы зарабатывали деньги во время субботников, собирали металлолом и макулатуру. Монумент был создан в Ленинграде сотрудниками живописно-скульптурного комбината под руководством молодого скульптора Григория Ястребинецкого.

К 100-летию со дня основания Мурманска вокруг памятника заменили асфальтовое покрытие, уложили плитку из гранита, установили светильники.

Фото: Геннадий Козьмин

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