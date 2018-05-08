60 лет назад был установлен памятник Анатолию Бредову в Мурманске

08 Мая 2018 года, 14:56

МУРМАНСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Монумент был создан по инициативе горожан. Курсанты Высшего мореходного училища предложили собрать средства на возведение памятника нашему земляку Герою Советского Союза, командиру пулеметного отделения 155-ого стрелкового полка Анатолию Фёдоровичу Бредову в 1956 году.

Комсомольцы зарабатывали деньги во время субботников, собирали металлолом и макулатуру. Монумент был создан в Ленинграде сотрудниками живописно-скульптурного комбината под руководством молодого скульптора Григория Ястребинецкого.

К 100-летию со дня основания Мурманска вокруг памятника заменили асфальтовое покрытие, уложили плитку из гранита, установили светильники.

Фото: Геннадий Козьмин