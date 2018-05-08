Мероприятия, посвящённые Дню Победы, пройдут по всей области

08 Мая 2018 года, 15:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области проходят мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные митинги, памятные шествия и акции и состоятся во всех муниципалитетах региона.

В Мурманске праздничные мероприятия в День Победы состоятся во всех административных округах. Центральное событие – парад войск Мурманского гарнизона – начнется в 10:00. По окончании парада состоится шествие к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Начало митинга на мемориальном комплексе в 11:30. В 12:00 от памятника Анатолию Бредову будет дан старт 58-й легкоатлетической эстафете памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова. В 12:20 от памятника пограничникам Арктики стартует XXIII массовый легкоатлетический Пробег мира. На различных городских площадках в течение дня пройдут праздничные концерты, акции и театрализованные представления. Кульминацией празднования Дня Победы станет традиционный праздничный салют, он состоится в 22:00.

В Оленегорске в 10:00 на центральной площади стартует легкоатлетический пробег «Память», в 11:00 начнется шествие в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» – сбор участников у Дворца культуры «Горняк». В 12:00 на центральной площади состоится торжественный митинг с участием представителей войсковых частей Оленегорского военного гарнизона. В 13:00 от Ленинградского проспекта начнется торжественное шествие участников ветеранских и молодёжных организаций, трудовых коллективов к мемориальному монументу «Могила Неизвестного солдата». С 14:00 на центральной площади будет организовано праздничное народное гуляние.

В Ковдоре в 11:00 стартует акция «Георгиевская ленточка». В 12:00 на площади Ленина начнется праздничный митинг. Все желающие смогут принять участие в акции «Птица Памяти» и запустить в небо шары с именами фронтовиков. После завершения митинга ковдорчане примут участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»: участники шествия пройдут от площади Ленина до мемориала «Защитникам Советского Заполярья», где возложат цветы и венки. В 13:30 от мемориального комплекса стартует традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города. На площади по улице Кошица в 14:00 состоится праздничный концерт «Будем жить!» Волонтеры проведут акцию «Рекорд Победы». Для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ковдорском районе будет организован вечер отдыха.

В центральной городской библиотеке города Апатиты состоится торжественный митинг «Стихи Победы». Мероприятие, ставшее уже традиционным, проведут участники литературного объединения «Хибины». Взрослые и дети прочтут стихи поэтов-фронтовиков, стихи о войне и мире. Начало в 15:00.

В ЗАТО Видяево торжественные мероприятия начнутся в 11:30 с митинга на площади у памятника Фёдору Видяеву. В 13:30 на площади состоится праздничный концерт. Недалеко от Видяево, в сельском поселении Ура-Губа в 11:30 пройдёт акция «Бессмертный полк». Жители пройдут с портретами к мемориалу на братской могиле погибшим в годы ВОВ. Там в 12:00 состоится митинг. В 13:00 – праздничный концерт в центре посёлка.

В Заозёрске торжественный митинг состоится в 12:00 на территории воинского захоронения «Братская могила погибших советских воинов». В 12:30 от воинского захоронения стартует шествие участников акции «Бессмертный полк», по окончании которого в 13:00 на городской площади состоится торжественное прохождение войск гарнизона и песенный марафон «Эх, путь-дорожка фронтовая…». В это же время на площади стартуют акции «Письма с фронта» и «Георгиевская ленточка».

В Коле в 10:30 - сбор и построение праздничной колонны у здания администрации Кольского района. В 11:00 пройдёт торжественное шествие праздничной колонны к памятнику «Алеша». В 11:45 - митинг у памятника «Кольскому Алеше». В 12:30 - массовое гуляние, праздничный концерт «Песни Победы» на площади перед Кольским районным Центром культуры.

В ЗАТО Александровск с 13:15 формирование Бессмертного полка пройдёт в Снежногорске, с 10:15 - в Гаджиево, с 09:40 - в Оленьей Губе. В ЗАТО Североморск также пройдёт акция «Бессмертный полк», торжественный митинг и военный парад, в 14:00 начнется городское народное гулянье, в 22:00 состоится праздничный салют.

В Мончегорске праздничные мероприятия откроет легкоатлетический пробег с возложением цветов к памятнику «Защитникам Заполярья». Старт пробега в 8:30. В 10:00 на центральной площади города стартует легкоатлетическая эстафета. В 11:20 – построение участников «Бессмертного полка». В 11:45 начнется шествие к памятнику «Защитникам Заполярья» для возложения цветов и венков. По окончании шествия у памятника состоится митинг, посвященный Дню Победы. В это же время у памятника свою работу развернет полевая кухня, где приготовят традиционную солдатскую кашу. В 14:00 на центральной площади города состоится городская молодежная акция «Синий платочек». С 10:00 до 14:00 в центре Мончегорска будут звучать песни военных лет, а с 14.00 до 17:00 для гостей и жителей города проведут музыкальный марафон «Этих дней не смолкнет слава».