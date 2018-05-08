Утки обживают лужи в Мурмашах

08 Мая 2018 года, 16:00

МУРМАШИ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ — Интенсивное таяние снега в Мурмашах привело к тому, что отремонтированный в прошлом году сквер обзавёлся впечатляющей лужей. Глубина «водоёма» оказалась достаточной, чтобы привлечь внимание водоплавающих птиц, возвращающихся из тёплых краёв. Так, сегодня в луже была замечена утка, которая чувствовала себя, кажется, как рыба в воде.

На ремонт сквера в 2017 году было потрачено более 4 млн рублей. В сквере появилась новая тротуарная плитка, установлены скамейки и малые архитектурные формы.