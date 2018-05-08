Мурманчанке вручили утерянную после войны награду отца

08 Мая 2018 года, 15:38

МУРМАНСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в торжественной обстановке вручил орден Красной Звезды дочери участника Великой Отечественной войны Николая Кононова, мурманчанке Лидии Писковниной.

Награда была передана в военный комиссариат Архангельска местным жителем летом 2016 года. Сразу же начались поиски, в ходе которых выяснилось, что кавалером ордена являлся уроженец Каргопольского района Архангельской области капитан Николай Кононов, удостоенный награды в июле 1945-го. Его дочь, 85-летняя Лидия Писковнина, сейчас проживает в Мурманске. Она дала согласие принять награду отца, и в конце апреля орден был отправлен в столицу Кольского Заполярья.

«Любая боевая награда – для нас настоящая семейная реликвия. Особенно важно, что это событие происходит в преддверии Дня Победы. Слова благодарности я выражаю военному комиссариату Архангельска за проделанную работу», – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Известно, что Николай Кононов во время Великой Отечественной войны служил в артиллерии, участвовал в боевых действиях на территории Белоруссии, Литвы и Восточной Пруссии.

«Мой папа воевал на 3-ем Белорусском фронте. Дважды был ранен, закончил войну в Калининграде. После его смерти многочисленные награды были утеряны. Я очень рада и горда тем, что орден вернулся в нашу семью», – рассказала Лидия Писковнина.

АГМ