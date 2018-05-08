Глава администрации Ревды заплатит 20 тысяч рублей за снег на дорогах

08 Мая 2018 года, 15:50

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Ловозерского района Мурманской области установила факты несоблюдения требований по содержанию дорог. Нарушения могли повлечь аварии на дорогах. Не были приняты меры по своевременному устранению помех в дорожном движении.

В ходе проверки было установлено наличие неубранных снежных валов в зоне пешеходных переходов на улицах Ревды. Прокуратурой Ловозерского района в отношении главы администрации Ревды было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».

Постановлением мирового судьи судебного участка Ловозерского судебного района глава администрации городское поселение Ревда Ловозерского района был признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей.