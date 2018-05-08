Мурманские портовики почтили память героев войны

08 Мая 2018 года, 15:43

МУРМАНСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ - Сегодня состоялось шествие работников и ветеранов Мурманского морского торгового порта к Памятнику погибшим портовикам. В традиционной акции также приняли участие сотрудники Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт», Администрации порта Мурманск, УВО Минтранса России.

«Уже много лет мы свято храним традицию возложения цветов к Памятнику погибшим портовикам. Сменяются поколения работников Мурманского морского торгового порта, приходит работать на причалы молодежь. Но, как и прежде, в канун Дня Победы, мы совершаем этот ритуал в память о тех, кто не жалел своих сил и здоровья, кто в суровых условиях Заполярья нес тяжелую трудовую и боевую вахту, кто отдал жизнь за мирное небо над нашими головами!» - отметил в своем выступлении генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько.

После минуты молчания в небо над портом взлетели сотни разноцветных воздушных шаров, в память о героях, в благодарность за их беспримерный подвиг.

За период Великой Отечественной войны Мурманский морской торговый порт принял 27 союзных конвоев, а также несколько одиночных судов и боевых кораблей, обработал в общей сложности более двух миллионов тонн военных и народнохозяйственных грузов и отправил на фронт по железной дороге тысячи вагонов с военной техникой, снаряжением и продовольствием. Под бомбежками, на трудовом посту, погибли 103 портовика, 317 – получили ранения.