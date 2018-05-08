Сотрудники Кольской ГМК стали заслуженными металлургами

08 Мая 2018 года, 16:23

МУРМАНСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Почётное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено сотрудникам Кольской ГМК Валерию Бойко и Николаю Титову. Указом Президента РФ от 6 мая 2018 года отмечена многолетняя добросовестная работа наших земляков.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила Валерия Бойко и Николая Титова С высокой государственной наградой.

Указом Президента РФ от 6 мая 2018 года № 199 за заслуги в области металлургии и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено старшему мастеру участка плавильного цеха АО «Кольская горно-металлургическая компания» Валерию Бойко и начальнику гидрометаллургического отделения цеха электролиза никеля КГМК Николаю Титову.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашем нелегком труде!», – сказано в поздравительных телеграммах главы региона.