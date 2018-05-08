Директор «Оленегорских тепловых сетей» заплатит штраф

08 Мая 2018 года, 17:30

ОЛЕНЕГОРСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Оленегорска установила, что МУП «Оленегорские тепловые сети» произвело сброс загрязнённых сточных вод в озеро Пермусозеро. К тому же предприятие незаконно использовало воду из озера, не заключив договор водопользования.

В отношении директора МУП «Оленегорские тепловые сети» возбуждено два дела об административном правонарушении, он привлечен к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 11 000 рублей и 6 000 рублей. Приняты меры к устранению нарушений природоохранного законодательства