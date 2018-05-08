Боевые роботы примут участие в Параде Победы

08 Мая 2018 года, 18:40

РОССИЯ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Парад Победы – 2018 станет первым «беспилотным» парадом. Впервые на Красной площади появятся не только люди и боевые машины, но и роботизированные комплексы различного назначения — разведчики, саперы и даже роботанки, сообщают «Известия».

Впервые по Красной площади провезут (на грузовых автомобилях) беспилотники — наземные и летающие. Наземные системы будут представлены комплексом разминирования «Уран-6» и роботом-танком «Уран-9». По словам замминистра обороны Юрия Борисова, «Ураны» были апробированы в Сирии, неплохо себя показали и находятся в опытно-боевой эксплуатации.

Звездой беспилотников будут дроны «Корсар». Это средние машины самолетного типа с размахом крыльев около шести метров. «Корсар» — это класс ближе даже к оперативному назначению беспилотного средства, который вот буквально свеженький, он недавно закончил государственные испытания, и мы серийно будем закупать», — отметил Юрий Борисов.

В паре с «Корсарами» поедут беспилотные вертолеты «Катран», предназначенные для взлета с палубы корабля и ведения разведки в интересах флота.

Участие в параде — показатель той роли, которую стали играть робототехнические комплексы в российских Вооруженных силах, считает эксперт в области беспилотной авиатехники Денис Федутинов. «Корсар» и «Катран» — новые системы, ранее не демонстрировавшиеся ни на выставках, ни на других открытых показах. Аппараты достаточно крупного класса, которые будут хорошо видны зрителям на параде. Кроме того, «Корсар» является первым российским ударным беспилотником», - пояснил он.