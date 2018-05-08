Пропавшего подростка продолжают искать

08 Мая 2018 года, 19:00

КАНДАЛАКША/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – До сих пор не найден Захар Дмитриевич Карелин 2002 года рождения, который 14 апреля ушел из дома.

Подросток состоит на учете в ПДН, он в бегах не впервые. На вид ему 15 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения. Был одет в куртку черного цвета, спортивные штаны, кофту с капюшоном синего и серого цвета, чёрные кроссовки. По оперативной информации, может находиться в городах Кировск, Апатиты, Полярные Зори.

Захара Карелина разыскивает ОУР МО МВД России «Кандалакшский». Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просьба сообщить по телефонам: 8 (81533) 5-21-10 (дежурная часть, круглосуточно), 8-999-091-62-09, 8 (815-33) 5-21-85 (отдел уголовного розыска), либо в отряд ППД «МурманСпас» 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30. Конфиденциальность гарантируется.