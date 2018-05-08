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Максим Шишаев:

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Марина Мокану
Марина Мокану:

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Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

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Главная » НОВОСТИ » В рамках акции «Бессмертный полк» стартовал проект «Любовью победив войну…»
 
 
 
 
08 Мая 2018 года, 17:40

В рамках акции «Бессмертный полк» стартовал проект «Любовью победив войну…»


РОССИЯ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – В этом году организаторы движения «Бессмертный полк» решили напомнить его участникам, что это не только история участников боевых действий. Это история семьи. В связи с этим в рамках акции был запущен проект «Любовью победив войну». Об этом сообщили «Известия».

«Мы запустили проект «Любовью победив войну...». Хотим, чтобы люди, которые записали в «Бессмертный полк» своих дедушек, вспомнили и про бабушек. Потому что это была очень тяжелая судьба — ждать солдата. Каждый день просыпаться с мыслью, а не придет ли сегодня почтальон с похоронкой. Решать, чем кормить детей. А еще и работать. Моя бабушка двух сыновей вырастила, пока дед был на войне. А потом он вернулся без ног, и она чувствовала себя самым счастливым человеком», - поделился идеей проекта один из создателей проекта Сергей Лапенков.

В «Бессмертном полку» участвует около 60 зарубежных стран, где есть русскоязычные диаспоры. Но участники движения считают, что оно может объединять людей разных наций, ведь тема памяти всенародная.

«Это история и собственных дедушек и бабушек иностранных граждан. Например, Новая Зеландия отправила в Европу во время Второй мировой войны экспедиционный корпус. И 7,5 тыс. новозеландцев не вернулись домой после боев за освобождение Греции, Бельгии, Италии. Это история и про них» — добавил организатор.

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