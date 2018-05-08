Железные ворота упали на ребёнка в Мурманской области

08 Мая 2018 года, 18:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – В Печенгском районе на спортивной площадке на ребёнка упали железные ворота. Об этом «Би-порту» сообщили в прокуратуре Мурманской области. Ребёнок получил закрытый перелом бедренной кости и был госпитализирован в медицинское учреждение в Мурманске.

В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело. В областном следственном комитете сообщили, что дело возбуждено по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности - ч.1 ст.238 УК РФ.