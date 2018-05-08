В Мурманске на улице Орликовой затопило несколько домов

09 Мая 2018 года, 08:28

МУРМАНСК/ 9 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодняшняя ночь выдалась беспокойной для жителей нескольких домов на улице Орликовой. Они оказались в эпицентре коммунальной аварии и окружении водного потока. По информации социальных сетей, ЧП произошло около часа ночи.

«На Орликовой, 60 прорвало трубы, - сообщают жильцы в социальных сетях. – Вода - фонтаном из асфальта. По ходу жильцы долго будут без воды».

Люди снимали хлещущий водяной поток, который окружил не только шестидесятый, но и близлежащие дома, на фото и видео. По их словам, «аварийка» подъехала только через час и с ликвидацией аварии возникли сложности.