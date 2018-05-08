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Жизнь в Мурманске


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Марина Мокану:

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Мурад Абакаров:

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Марина Ковтун:

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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске из-за угрозы повторения кемеровской трагедии закроют еще один торговый центр и баню
 
 
 
 
09 Мая 2018 года, 09:55

В Мурманске из-за угрозы повторения кемеровской трагедии закроют еще один торговый центр и баню


МУРМАНСК/ 9 мая/ БИ-ПОРТ – В четверг в Мурманске суд рассмотрит вторичный иск о закрытии банного комплекса «Громада», деятельность которого из-за нарушения пожарной безопасности контролирующие органы пытаются прекратить последние две недели. Владельцы, арендующие помещение у МУП «Здоровье» прекращать работу отказывались, хотя им было вручено соответствующее уведомление. Проблема возникла из-за несовпадения требований правоохранительных органов в иске и формулировкой в первом решении суда. Помимо торгового комплекса «Южный» (в нем находится баня и ряд торговых точек) претензии у мурманских правоохранительных органов возникли к ТЦ «Центральный» и расположенном в нем кинотеатру. Иск о приостановлении его деятельности также будет рассмотрен в ближайшее время. 

Напомним, по результатам проверок после кемеровской трагедии в Мурманске закрыли ТЦ «Южный», а в Североморске ТЦ «Авиатор».

 
 
 
 
 
 
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