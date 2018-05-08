Заполярным рыбопромышленникам придется платить больше налогов

09 Мая 2018 года, 11:40

МУРМАНСК/ 9 мая/ БИ-ПОРТ – На портале правовых актов опубликованы поправки в Налоговый кодекс РФ, внесенные федеральным министерством сельского хозяйства. С 2004-го года был установлен сбор за пользование биоресурсами. Эта система заменила действовавшую ранее ежегодную аукционную систему продажи квот для вылова. Теперь эти ставки планируют изменить.

«Для Северного бассейна ставка сбора за тонну трески может составить 5,7 тысячи рублей (против 5 тысяч рублей), за пикшу — 4,3 тысячи (вместо 3,5 тысячи)», - говорится в документе.

Единственная ставка, которая пока не изменится – на атлантический лосось. Она останется на уровне 7,5 тысяч рублей за тонну.