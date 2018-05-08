Мурманчане жалуются на рассыпающийся дом

09 Мая 2018 года, 12:40

МУРМАНСК/ 9 мая/ БИ-ПОРТ – Жильцы дома №43 по улице Лобова боятся получить кирпичом по голове. Верхняя часть дома осыпается на проезжую часть.

«Уже на протяжении нескольких месяцев с торца дома и с балкона пятого этажа осыпается штукатурка крупными кусками, а также выпадают кирпичи», - жалуются жильцы в социальных сетях.

Обслуживает дом управляющая компания «Севжилсервис». По словам жильцов, они уже обращались к жилищникам, но те никаких видимых мер не принимают. Очередную заявку они оставили на днях. Однако управляющая компания заявила, что осыпания не обнаружено. Жильцы публикуют фото с места падения кирпичей.