Медведь разогнал пикник в районе Пригородного

09 Мая 2018 года, 13:27

Мурманск/ 9 мая/ БИ-ПОРТ – Жители сразу трех муниципалитетов Мурманской области пожаловались в охотнадзор на бродящих рядом с человеческим жильем медведей. Косолапые активизировались не только в Полярных Зорях, но и в окрестностях Оленегорска и Колы. Последний сигнал поступил из Кольского района. Компания, отдыхавшая в районе сельскохозяйственного предприятия «Пригородный» заявила, что медведь подошел к ним совсем близко. Это заставило их сбежать. Между тем, по словам сотрудников регионального министерства природных ресурсов и экологии, отстрелов животных пока не проводилось.