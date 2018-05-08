Торжественные мероприятия прошли в Мурманске в честь Дня Победы

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Мурманск отметил День Победы Мурманск отметил День Победы
Военный парад в Москве. Фоторепортаж «Би-порта» Военный парад в Москве. Фоторепортаж «Би-порта»
Новая ипотечная программа «Семейная ипотека» от ВБРР Новая ипотечная программа «Семейная ипотека» от ВБРР
Остеопат Игорь Смирнов ведет прием с 7 мая в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов ведет прием с 7 мая в МК «Гларус»
Приглашаем на балет «Золушка». 13 мая на сцене к/т «Атлантика» Приглашаем на балет «Золушка». 13 мая на сцене к/т «Атлантика»
 
 

Видеоновости16+

В Долине Славы прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 73 годовщине Великой Победы
 
 
 
 

Курсы валют 09.05.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
85,1093
0,1935
1 USD
Доллар США
63,0066
0,2918
1 EUR
Евро
75,0409
0,2284
10 NOK
Норвежских крон
77,8272
0,1657
10 SEK
Шведских крон
71,3859
0,4432
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
 
 

Прямой эфир

Парад Победы в Мурманске 9 мая 2018 года
 
 
 
 

Наш гость

Сергей Шамраев
Сергей Шамраев:

Что такое Форекс по-русски рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп»

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

Визовый центр Финляндии в Мурманске не работает 9 мая
08 Мая 2018, 16:10
Визовый центр Финляндии в Мурманске не работает 9 мая
Мероприятия, посвящённые Дню Победы, пройдут по всей области
08 Мая 2018, 15:11
Мероприятия, посвящённые Дню Победы, пройдут по всей области
Волонтеры Мурманской области участвуют в подготовке праздничных мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге
08 Мая 2018, 14:00
Волонтеры Мурманской области участвуют в подготовке праздничных мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге
В Киркенесе прошли торжественные мероприятия в честь дня победы
08 Мая 2018, 13:25
В Киркенесе прошли торжественные мероприятия в честь дня победы
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманске на улице Орликовой затопило несколько домов
09 Мая 2018, 08:28
В Мурманске из-за угрозы повторения кемеровской трагедии закроют еще один торговый центр и баню
09 Мая 2018, 09:55
Мурманчане жалуются на рассыпающийся дом
09 Мая 2018, 12:40
Интерес к географии планируют пробудить с помощью ЕГЭ
08 Мая 2018, 19:20
В Апатитах умер младенец
09 Мая 2018, 08:13
Бывшего полицейского осудят за браконьерство
09 Мая 2018, 10:51
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Торжественные мероприятия прошли в Мурманске в честь Дня Победы
 
 
 
 
09 Мая 2018 года, 17:51

Торжественные мероприятия прошли в Мурманске в честь Дня Победы


МУРМАНСК/ 9 мая/ БИ-ПОРТ — В городе-герое Мурманске прошёл традиционный парад вооружённых сил в честь 9 мая. Торжественное шествие, в котором приняли участие представители администрации области и города, военнослужащие, учащиеся и жители города, прошло колонной от главной площади до памятника Алёше.

От лица правительства Мурманской области губернатор Мурманской области Марина Ковтун у мемориала Защитникам Заполярья поздравила всех присутствующих с праздником Великой Победы, выразила благодарность ветеранам и пообещала не уронить завоёванной ими части быть достойными звания народа победителя. «Сегодня вместе с нами на вахту памяти заступила вся страна, потому что победа для нас не книжная история, а духовная основа, объединяющая народ России», - произнесла губернатор.

В торжественном шествии «Бессмертный полк» приняли участие все желающие горожане, которые помнят и чтят подвиг своих родных, заплативших жизнью за мир во всём мире.

С большим уважением обратился к присутствующим командующий Северным Флотом Николай Евменов, напомнив о том, какой вклад в нынешнее благополучие внесли наши прадеды, выиграв войну. «Счастья и дальнейших свершений на благо нашей великой родины! С Днём Великой Победы!», - пожелал всем адмирал.

Сергей Дубовой рассказал о том, как трудно представить сейчас, глядя на скверы и парки города, как он полыхал в годы войны. «Сейчас наш долг, наша святая обязанность - сохранить этот мир и независимость, за который так дорого заплатил наш народ», - выступил председатель областной думы.

От имени фронтовиков сказал слова поздравления ветеран Лев Журин. «При защите города Мурманска погибло 85 000 бойцов и командиров армии, 9 000 пропали без вести и 19 000 замёрзли», - призвал народ к сплочённости, чтить память военных лет не только в День Победы, а также, напомнил о том, как было непросто в те годы, и, какие потери несла страна, бывший поисковик.

Яркие моменты торжественных мероприятий в столице России и городе-герое Мурманске в фоторепортажах корреспондентов «Би-порта».

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
1.
Читатели Мурманской области смогут пообщаться с известной писательницей Диной Рубинной
2.
Медведь разогнал пикник в районе Пригородного
3.
Мурманчане жалуются на рассыпающийся дом
4.
Заполярным рыбопромышленникам придется платить больше налогов
5.
Бывшего полицейского осудят за браконьерство
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»