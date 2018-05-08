Торжественные мероприятия прошли в Мурманске в честь Дня Победы

09 Мая 2018 года, 17:51

МУРМАНСК/ 9 мая/ БИ-ПОРТ — В городе-герое Мурманске прошёл традиционный парад вооружённых сил в честь 9 мая. Торжественное шествие, в котором приняли участие представители администрации области и города, военнослужащие, учащиеся и жители города, прошло колонной от главной площади до памятника Алёше.

От лица правительства Мурманской области губернатор Мурманской области Марина Ковтун у мемориала Защитникам Заполярья поздравила всех присутствующих с праздником Великой Победы, выразила благодарность ветеранам и пообещала не уронить завоёванной ими части быть достойными звания народа победителя. «Сегодня вместе с нами на вахту памяти заступила вся страна, потому что победа для нас не книжная история, а духовная основа, объединяющая народ России», - произнесла губернатор.

В торжественном шествии «Бессмертный полк» приняли участие все желающие горожане, которые помнят и чтят подвиг своих родных, заплативших жизнью за мир во всём мире.

С большим уважением обратился к присутствующим командующий Северным Флотом Николай Евменов, напомнив о том, какой вклад в нынешнее благополучие внесли наши прадеды, выиграв войну. «Счастья и дальнейших свершений на благо нашей великой родины! С Днём Великой Победы!», - пожелал всем адмирал.

Сергей Дубовой рассказал о том, как трудно представить сейчас, глядя на скверы и парки города, как он полыхал в годы войны. «Сейчас наш долг, наша святая обязанность - сохранить этот мир и независимость, за который так дорого заплатил наш народ», - выступил председатель областной думы.

От имени фронтовиков сказал слова поздравления ветеран Лев Журин. «При защите города Мурманска погибло 85 000 бойцов и командиров армии, 9 000 пропали без вести и 19 000 замёрзли», - призвал народ к сплочённости, чтить память военных лет не только в День Победы, а также, напомнил о том, как было непросто в те годы, и, какие потери несла страна, бывший поисковик.

Яркие моменты торжественных мероприятий в столице России и городе-герое Мурманске в фоторепортажах корреспондентов «Би-порта».