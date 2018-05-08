До +25 градусов ожидается в Мурманской области

10 Мая 2018 года, 08:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ - 10 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием западной, северо-западной периферии антициклона, расположенного над Карелией и Архангельской областью. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +15+20 градусов, на западе области местами до +25 градусов.

На западе и в центральных районах моря ветер южный, юго-западный 15-17 м/с.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +12 градусов, ветер юго-восточный 7-11 м/с.