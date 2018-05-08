За вовлечение несовершеннолетних в неразрешённые акции организаторов предлагают наказывать

10 Мая 2018 года, 10:01

МОСКВА/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Участие подростков в несанционированных митингах уже скоро может обернуться для организаторов акций неприятностями: штрафом до полумиллиона рублей или арестом на 15 суток. Такую меру предлагают депутаты Госдумы. Они подготовили соответствующие поправки в КоАП, законопроект планируется внести уже сегодня.

В последнее время число несовершеннолетних участников митингов протеста растёт, организаторы акций всё чаще стараются привлечь на улицы именно их. За весь 2017 год было задержано 475 подростков по всей стране, а на одной только акции 5 мая этого года — 223. Организаторы митингов ведут активную агитационную работу среди молодежи в социальных сетях, пытаясь привить молодежи правовой нигилизм.

По мнению экспертов, подростки не понимают, какие неприятности ожидают участников неразрешённых митингов и пикетов. А ведь после задержания несовершеннолетний автоматически попадает в полицейские базы данных, его ставят на специальный учет. Это может негативно сказаться на дальнейшей карьере, поскольку факт нарушения общественного порядка вызовет вопросы при приеме на работу в госструктуры и в крупные коммерческие компании.

Предлагается ввести ответственность за «вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии». Нарушителю будет грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или арест на срок до 15 суток. Размер штрафа для должностных лиц составит уже от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — 250–500 тысяч рублей.