Следователи проводят проверку по факту смерти грудного ребёнка в Апатитах

10 Мая 2018 года, 10:42

АПАТИТЫ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ — В Апатитах после смерти девятимесячного ребёнка проводится проверка. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Как ранее сообщал «Би-порт», ребёнок скончался в медицинском учреждении накануне. Мальчик воспитывался в благополучной семье, был обеспечен всем необходимым, проходил плановые медицинские обследования. По предварительной информации, причиной смерти ребёнка стала генерализованная инфекция, повлекшая за собой отек головного мозга.

Проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжается. Кроме того, в рамках проверки будет дана правовая оценка правильности действий медицинских работников при оказании медицинской помощи малолетнему. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.