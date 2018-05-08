Приговор по делу о ДТП с пострадавшими вступил в силу

10 Мая 2018 года, 11:00

МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Мурманской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу. Мурманчанин, 1994 года рождения, был осуждён приговором Первомайского районного суда за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие нарушения правил дорожного движения.

Суд назначил наказание в виде одного года ограничения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права управлять транспортными средствами на срок два года. Также удовлетворен иск прокурора о взыскании расходов на лечение потерпевшей в сумме около 102 тысяч рублей.

23 октября 2016 года подсудимый ехал на неисправном автомобиле. Он выбрал для передвижения неподходящую по погоде скорость. Ранее на этом участке дороги произошло ДТП, автомобили стояли на месте. Нарушитель наехал на эти машины и на пешехода, находившегося между ними.

В результате предыдущего происшествия потерпевшая практически не пострадала. А вот от действий «лихача» женщине была причинена сочетанная травма тела с травматическим шоком первой степени, раны кистей, перелом бедренной кости, скальпированная рана бедра. Сразу после аварии потерпевшая попала в реанимацию.

В судебном заседании апелляционной инстанции осужденный просил приговор изменить. Мужчина считал назначенное ему дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами чрезмерно суровым и несправедливым. Он ссылался на наличие кредитов и необходимости заботиться о родных.

Суд согласился с позицией государственного обвинения о справедливости назначенного наказания, поскольку осужденный и ранее допускал административные правонарушения в связи с несоблюдением правил дорожного движения. Приговор оставлен без изменения.